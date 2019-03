Le Vietnam, nouvel eldorado pour les entreprises françaises

Si la France était l'année dernière le cinquième partenaire commercial européen du Vietnam (après l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie), ce classement pourrait évoluer dès 2020. La signature et l'application prochaine de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (Europe Vietnam Free Trade Agreement ou EVFTA) bénéficiera largement à l'Hexagone, compte tenu de la proximité entre les deux pays via l'espace francophone. Une coopération confirmée par la visite officielle en France, début avril, de Nguyen Thi Kim Ngan, la présidente du Parlement vietnamien, à l'invitation de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale.

En 2017, les échanges entre la France et le Vietnam s'étaient déjà renforcés, à 6,7 milliards d'euros, soit une hausse de 13 % par rapport à 2016. En dix ans, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a été multipliée par quatre. Les exportations françaises au Vietnam ont doublé en cinq ans, pour atteindre 1,6 milliard d'euros en 2017.

Ce processus de rapprochement commercial a connu un brusque coup d'accélérateur en 2018, avec les déplacements conjoints des plus hautes autorités des deux pays. En mars de...