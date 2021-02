Mobilité connectée : Acome déroule ses câbles

Nos aînés, lorsqu'ils s'offraient une voiture, rêvaient à des jantes aluminium ou à des vitres teintées. Leurs descendants achètent des data center montés sur quatre roues dans lesquels les faisceaux électriques et électroniques pèsent plus lourd (et coûtent plus cher) que la carrosserie qui les abrite.

La Model S de Tesla renferme ainsi un écheveau complexe de trois kilomètres de câbles par où circulent l'énergie et la data... là où un véhicule thermique classique se contente d'un peu plus d'un kilomètre de faisceaux.

Au cœur du processus de transformation des constructeurs, cette rupture majeure ouvre aussi des perspectives engageantes à la plus grande coopérative de France. Spécialisée...