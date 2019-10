Les Régions face au dédale des fonds européens

Y a-t-il une « sous-utilisation des fonds européens », comme le laissait entendre l'intitulé d'une mission d'information sénatoriale lancée au lendemain des élections européennes?

À en croire les élus régionaux, devenus autorités de gestion en 2014, cette idée est infondée. Certes, tout crédit non consommé est définitivement perdu, mais, selon les vice-présidentes d'Île-de-France et de Nouvelle-Aquitaine, toutes les sommes d'argent colossales seront bel et bien employées dans les délais impartis.

« Je vous garantis que ce n'est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine, où nos taux de programmation sont supérieurs à la moyenne européenne », assure ainsi Isabelle Boudineau, vice-présidente du conseil régional chargée de l'Europe et de l'international.

« La courbe de consommation des crédits est exponentielle. On peut dire qu'elle atteint son plein régime et cela se poursuivra jusqu'en 2022, les derniers paiements intervenant même en 2023. »

Même discours du côté de l'Île-de-France avec la vice-présidente pour l'Europe, Stéphanie von Euw :

« En France, nous demeurons les premiers adeptes du french bashing, alors que nous sommes peut-être meilleurs que d'autres pays. Nous pouvons...