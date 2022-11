À l'heure de la sobriété énergétique, l'éclairage des vitrines des grands magasins en question

Dans un contexte d'instabilité énergétique, cette fin d'année est placée sous le signe des économies d'énergie pour les grands magasins parisiens. Et pour cause, après les grandes villes, et notamment Paris qui a exceptionnellement décidé d'illuminer les Champs-Elysées six semaines au lieu des sept habituelles et d'éteindre à 23h45 contre 2h00 les années précédentes, l'inauguration des vitrines de Noël des grands magasins pose question. Tandis que les Français sont appelés à faire attention à leur consommation d'énergie, qu'en est-il des grandes enseignes parisiennes ?

La démocratisation des LEDs

Mi-octobre, la ville de Paris et les gros consommateurs d'énergie, à l'instar des grands magasins, se sont réunis afin de s'accorder sur la trajectoire à suivre appliquée par la ville pour ses bâtiments. Résultat : ces enseignes doivent baisser leurs consommations d'énergie d'au moins 10%, un objectif partagé par le gouvernement qui souhaite que les Français réduisent leur consommation d'énergie dans ces mêmes proportions. « Les clients sont sensibles aux engagements pris par les grands magasins, car faire des économies d'énergie leur a été demandé à eux aussi », explique Stéphane Roth, directeur général marketing, communication et architecture au Printemps. Ainsi, cet automne, les grands magasins ont tous dévoilé leur plan de sobriété énergétique, qui commence par réduire la durée d'éclairage de leurs vitrines, inaugurées plus tôt en novembre.

« Avant, nous allumions les lumières des façades et vitrines dès six heures et nous éteignions à minuit. Désormais, elles sont illuminées seulement entre neuf heures et 21 heures, sachant que le magasin ferme à 20 heures », déclare à La Tribune Eléonore de Boysson, présidente des régions Europe et Moyen-Orient au sein du groupe DFS, dont La Samaritaine fait partie. Si les lumières des vitrines de Noël sont éteintes à 23 heures aux Galeries Lafayette et au Printemps, les enseignes notent toutefois que c'est une heure plus tôt que les années précédentes. Néanmoins, les illuminations des vitrines de Noël s'étendront sur la même période que les années passées, à savoir de mi-novembre à début janvier.

« Nous sommes également en 100% LEDs », explique Eléonore de Boysson, avant de préciser que « ces lumières consomment moins, non seulement pour les consommations permanentes, mais également pour toutes les lumières de Noël ». Au Printemps Haussmann, Stéphane Roth indique également à La Tribune que parmi les actions développées dans le cadre de leur plan RSE(Responsabilité sociétale des entreprises), un programme de remplacement de 90.000 ampoules par des LEDs est en cours, sachant que l'ensemble des vitrines sont déjà éclairées par ces lumières basse consommation. « Pour les guirlandes festives, on passe de 15 watts à 1 watt avec les LEDs », indique Bruno Lafitte, expert éclairage et data center pour l'Agence de l'environnement, pour les collectivités (ADEME).

Plus de 10% d'économies d'énergie à prévoir

Ces mesures vont permettre aux grands magasins parisiens d'atteindre les 10% d'économies d'énergie. Pour La Samaritaine comme pour le Printemps Haussmann, ce chiffre pourrait même se rapprocher des 15%. « Nous estimons également que nous pourrions économiser 40% de consommation lumineuse des éclairages des vitrines et façades », déclare Eléonore de Boysson.

De plus, ces économies d'énergie vont permettre aux enseignes de diminuer les coûts de ces dépenses. « Il est évident que nous sommes contents de réduire notre facture d'énergie, mais ce n'est pas qu'une question de coûts ; les grandes entreprises doivent contribuer à l'effort national », précise la présidente des régions Europe et Moyen-Orient du groupe DFS, ajoutant ensuite que « nous n'allons pas revenir en arrière et allons perdurer dans cette vision de sobriété ». Impossible néanmoins de chiffrer les économies réalisées grâce à ces mesures. « Lorsque nous aurons une année complète avec le coût d'énergie qui fluctue, nous pourrons alors le savoir », détaille Stéphane Roth.

Des mesures insuffisantes selon certaines associations

Toutefois, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN) relativise les économies lumineuses vantées par les grands magasins. « Au motif qu'ils vont faire des économies d'énergie par kilowattheure en utilisant des LEDs, acteurs privés et public multiplient les points lumineux, ce qui accroît la quantité de lumière nocturne émise », déclare à La Tribune Anne-Marie Ducroux, porte-parole de l'association. D'autant que « le rendement lumineux des LEDs est supérieur à d'autres technologies et cela supposerait alors de baisser la puissance installée ». En d'autres termes, si les enseignes promettent de faire des économies d'énergie en passant aux LEDs, cela ne réduit pas nécessairement leur consommation énergétique, voire l'augmente selon l'association.

L'ANPCEN salue néanmoins l'effort fait par les grands magasins : « les mesures prises nous paraissent souhaitables, il s'agit d'un progrès, mais nous nous demandons pourquoi elles arrivent aussi tard », nuance Anne-Marie Ducroux. Pour l'association, il faut faire davantage d'efforts, notamment en limitant l'éclairage des vitrines de Noël à une période de trois semaines au lieu de plus de deux mois souvent observés et en réduisant la puissance des éclairages.

De plus, si l'ANPCEN encourage d'éteindre les décorations lumineuses à partir de 22 heures, l'organisation non-gouvernementale Greenpeace prône, elle, d'aller encore plus loin. « Nous demandons l'extinction des vitrines des magasins dès leur fermeture », déclare Nicolas Nace, chargé de campagne Transition énergétique, avant d'ajouter qu' « il faudrait peut-être encadrer ces pratiques, en termes de consommation maximale journalière par vitrine ou par mètre carré ».