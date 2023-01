Les stations de ski françaises profitent du « retour des skieurs britanniques », selon Easyjet

Le manque de neige connu jusqu'ici pouvait présager d'une mauvaise saison pour les stations de ski françaises. Pourtant la période de Noël marque une progression par rapport à l'an dernier où l'hiver avait pourtant déjà été très bon. L'effet de la réouverture des frontières britanniques se fait sentir et l'arrivée de la neige pourrait encore dynamiser le marché alors que la haute saison démarre. De quoi faire oublier, un temps du moins, la pression qui pèse sur la rentabilité des stations avec l'explosion des coûts de l'énergie.

A l'occasion d'une conférence de presse organisée avec la compagnie Easyjet, Joël Retailleau, directeur général de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM), s'est ainsi félicité d'une progression de 5 % de la fréquentation dans les stations lors de la période de Noël par rapport à l'hiver dernier. Et ce en dépit du manque d'enneigement, qui lui a provoqué une baisse d'activité de 8 % pour les remontées mécaniques. Cela vient valider, pour Joël Retailleau, la stratégie de multi-activités mise en place par les stations afin de sécuriser un marché estimé à 10 millions de touristes et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuels.

Le directeur général de l'ANMSM se dit également « plutôt confiant » pour le reste de la saison et janvier s'avère déjà plutôt positif. Si une partie des réservations se fait longtemps à l'avance, notamment sur les périodes de vacances scolaires, les voyages programmés avec un préavis court constituent une part non négligeable de l'activité, en particulier pour des séjours de quelques jours. L'arrivée de la neige ces derniers jours pourrait donc constituer un accélérateur pour les prochaines semaines. Bertrand Godinot, directeur général d'Easyjet en France, pense que cela se traduira très rapidement par une montée des réservations, notamment sur les week-ends.

Les Britanniques prompts à revenir

Cette progression est en partie due au retour des Britanniques, empêchés de passer les frontières avec l'Europe l'an dernier à cause des mesures sanitaires. Ils sont la première nationalité parmi les deux millions de visiteurs étrangers annuels dans les stations françaises.

« C'est vraiment le retour des skieurs britanniques », s'est d'ailleurs félicité Bertrand Godinot. Easyjet se fait fort d'être le premier transport aérien sur ce marché du ski, avec 2 millions de sièges cet hiver en Europe dont 1,4 million pour la saison haute (janvier-mars). C'est 30 % de plus qu'en 2022.

Sur la France, les chiffres sont plus modestes avec 200.000 sièges sur la saison, tous massifs compris, contre 900.000 pour la Suisse. Face à ce déséquilibre, le patron d'Easyjet en France explique que la majorité des voyageurs arrivant dans des aéroports helvètes tels que Genève rejoignent ensuite le domaine skiable français, soit 500.000 personnes. Bertrand Godinot revendique ainsi 700.000 voyageurs transportés vers les stations françaises. Et il assure que l'offre vers les aéroports français est en progression par rapport aux chiffres d'avant crise. Il indique que la capacité déployée vers Lyon représente 113 % du niveau de 2019, tandis que Grenoble, dont l'aéroport est uniquement saisonnier, est à 98 %.

Le moyen d'accès aux stations reste néanmoins très largement la voiture individuelle, à hauteur de 70 % de la fréquentation environ, explique Joël Retailleau, même s'il concède ne pas disposer de chiffre précis. Vient ensuite le train, pour environ 20%, et l'avion.