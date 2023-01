Tourisme : le zoo de Beauval déboule dans le top 10 des sites les plus visités de France

Avec plus de deux millions de visiteurs en 2022, le zoo-parc de Beauval a franchi un cap symbolique. Cette fréquentation lui permet en effet de figurer parmi les dix lieux français les plus visités, toutes thématiques confondues. Au sein de ce cercle très fermé figurent toujours aux quatre premières places, le parc d'attractions Disneyland Paris, le musée du Louvre, le domaine de Versailles ainsi que la tour Eiffel. « Beauval se situe désormais au même niveau que le parc Astérix, le Puy du Fou et le Futuroscope, se félicite Rodolphe Delord, président du zoo-parc. Nous dépassons ainsi la fréquentation enregistrée en 2019, avant la crise sanitaire qui avait provoqué plusieurs mois de fermeture. Elle avait déjà culminé à 1,6 million de visiteurs ».

À la clé du nouveau millésime record : le renouvellement régulier des attractions. Dans ce cadre, le zoo est en train d'achever la construction d'une volière de 35 mètres de haut s'étendant sur 1,6 hectares. Outre des oiseaux originaires d'Amérique du Sud, elle accueillera aussi des fourmiliers géants, ainsi que quelques primates. Le chantier, qui a mobilisé un investissement de 18 millions d'euros, doit en principe être achevé fin mars avec une ouverture prévue le 8 avril.

Installé sur 42 hectares dans la commune de Saint-Aignan-sur-Cher, à équidistance de Blois et Tours, le zoo de Beauval a été fondé en 1980 par la famille Delord. Au démarrage, il employait moins de cinq salariés et recevait annuellement 40.000 visiteurs. L'entreprise prévoit désormais d'atteindre 1.500 collaborateurs en 2023 (1.200 l'année dernière), dont 50% de CDI. Le reliquat est constitué de saisonniers de longue durée. Toujours détenue à 88% par les fondateurs, qui ont fait entrer dans le capital à hauteur de 12% le fonds du groupe Crédit mutuel, CM-CIC investissement, la SAS zoo-parc de Beauval, a réalisé 104 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Quatrième parc zoologique au niveau mondial, Beauval se situe à la première place dans l'Hexagone. Selon Rodolphe Delord, il générerait même à lui seul 50% des recettes du secteur en France.

Conservatoire de la biodiversité

À côté des attractions, notamment la présence très médiatisée des pandas, la dimension de conservatoire de la biodiversité agissant pour la protection des espères animales menacées constitue aussi un vecteur essentiel du succès du zoo-parc auprès du public. Via son département Beauval nature, le groupe finance ainsi une réserve de 3.500 hectares au Congo Brazzaville où il emploie une quinzaine de collaborateurs. Il développe parallèlement un projet de sauvegarde écologique dans l'état du Pantanal au Brésil. Beauval, qui investit annuellement environ 2,3 millions d'euros dans la conservation des espèces animales et végétales en Afrique, construit aussi localement un centre de soins pour les animaux sauvages à un kilomètre de son site. La nouvelle structure, opérationnelle fin avril, emploiera sept collaborateurs, dont trois vétérinaires. Parrainée par la Ligue de Protection des Oiseau d'Alain Bougrain Dubourg, elle soignera toutes les espèces vivant dans la nature environnante. Beauval prévoit également d'injecter 2,5 millions d'euros dans ce centre de soins pour la faune sauvage, le plus grand à l'échelon hexagonal, d'après Rodolphe Delord.

Cinquième hôtel

Le cash dégagé par l'entreprise lui permet parallèlement de mener plusieurs grands chantiers de rénovation et d'embellissement pour un montant de 60 millions d'euros sur deux ans. Au plan environnemental, le zoo parc se dotera au printemps d'un mega-centre de tri et de recyclage des déchets sur le site. Beauval réaménagera à la même période ses parkings, avec notamment l'installation de 150 emplacements dotés de bornes de recharges électriques entre 2023 et 2025.

Il prévoit aussi de gonfler sensiblement sa capacité hôtelière. Dans ce cadre, Beauval a racheté l'ancien hôpital de Saint-Aignan pour le transformer en un nouveau complexe hôtelier. Les rivages de Beauval, équipé de 139 chambres et de deux restaurants, constituera ainsi le cinquième hôtel du groupe et ouvrira également début avril. Mitoyenne, l'ancienne friche industrielle de l'usine de confection Gérard Pasquier permettra de lui adjoindre un parking de 150 places. En perspective de la saison touristique 2023, dont le pic se situe entre mai et octobre, le zoo parc remet sur la table des moyens colossaux pour accroître encore son attractivité.