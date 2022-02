Voyages, restrictions : les Etats amorcent progressivement la fin de la stratégie « zéro Covid »

Vivre sans distanciation sociale. Peu à peu, avec le recul des hospitalisations liées au variant Omicron, les Etats commencent à desserrer le verrous des contraintes. Ce retour à la vie d'avant va ainsi être bientôt possible en Norvège, où les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces bondés ont été supprimées lundi, et ce, malgré une flambée des infections au variant Omicron.

"Le mètre de distance est en train de disparaître. Nous supprimons la recommandation sur la distanciation sociale", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store lors d'une conférence de presse. Pourtant, le nombre d'hospitalisations liées au Covid y a augmenté de 40% au cours de la semaine écoulée. Plus de 91 % de la population norvégienne a reçu au moins deux doses du vaccin.

Même approche en Suède, où toutes les restrictions ont été levées le 9 février malgré un nombre élevé de cas d'Omicron, jugeant que la protection vaccinale a fait entrer la pandémie "dans une nouvelle phase".

C'est le Danemark, en levant toutes les restrictions dès le début février, qui détient le titre de premier pays de l'Union européenne à revenir à la "vie d'avant". De même, l'Angleterre a déjà abandonné la plupart des restrictions.

Même détente en Allemagne, où le gouvernement a annoncé la suppression progressive à partir du 20 mars la plupart des restrictions mises en place pour combattre l'épidémie de Covid-19, selon un projet dévoilé ce lundi. A cette date, le pays pourrait ainsi supprimer ou limiter les obligations vaccinales qui conditionnent l'accès aux principaux lieux de vie sociale ou culturelle. Aussi, dès le 4 mars, les restrictions dans les restaurants et les hôtels devraient disparaître et les clubs et discothèques devraient pouvoir rouvrir pour les personnes vaccinées, guéries ou testées.

Allègement en vue aussi en République Tchèque ou en Israël, un des premiers pays à avoir instauré le pass sanitaire et qui pourrait délaisser ce fameux "tav yaroq", "pass vert" en hébreu, dans les cafés, bars, salles de sport ou hôtels.

En Italie, où plus de 88% des plus de 12 ans sont vaccinés, le conseil des ministres a décidé la fin de l'enseignement à distance pour les élèves vaccinés ou guéris, et rouvert le pays aux visiteurs avec un test négatif.

En France, après un allègement du protocole dans les écoles et la fin du port du masque dans certains lieux clos, une nouvelle salve de restrictions doit disparaître ce mercredi avec la réouverture des discothèques ou encore l'autorisation des concerts debout et de la consommation au comptoir dans les bars.

La réouverture progressive des frontières... pour les personnes vaccinées

Du côté des voyages qui ont vu les conditions d'entrée et de sortie se complexifier pendant la pandémie, les pays autrefois fermés amorcent aussi la détente. Après avoir imposé des restrictions d'entrée sur son territoire parmi les plus strictes au monde, l'Australie rouvrira ses frontières à tous les voyageurs entièrement vaccinés et titulaires d'un visa le 21 février. C'est aussi le cas de la Thaïlande, les Philippines, le Cambodge qui ont commencé à rouvrir leurs frontières aux touristes étrangers.

De même, le Vietnam va lever les restrictions liées au coronavirus sur les vols internationaux pour les passagers entièrement vaccinés à partir de mardi, a annoncé l'autorité aéronautique du pays. Toute personne souhaitant entrer au Vietnam doit être entièrement vaccinée et devra observer une quarantaine de trois jours, soit chez elle, soit dans un hôtel.

En Nouvelle-Zélande, autre pays à la réglementation anti-Covid draconnienne, le système de quarantaine implacable sera progressivement allégé à partir du 27 février mais le pays ne rouvrira pas totalement avant octobre.

L'Asie reste stricte

A l'inverse, à la différence de l'Europe et des Etats-Unis, les touristes et voyageurs d'affaires n'ont toujours pas le droit de se rendre dans certains pays, comme la Chine, le Japon et Hong Kong, où des quarantaines obligatoires demeurent en vigueur.

"Lorsque les restrictions ont été assouplies en Amérique du Nord et en Europe, nous avons observé une reprise très, très forte", a déclaré Anand Stanley, responsable de la région Asie-Pacifique pour Airbus dont l'activité à été fortement impactée.

"L'Asie doit aller dans ce sens. Nous avons encore des quarantaines, des fermeture des frontières. Il faut que ces (mesures) soient levées pour renouer avec la liberté de circulation et un retour de la demande".

Les protestations ne faiblissent pas

Pour autant, ces levées de restrictions n'apaisent pas totalement les mouvements anti-vaccination et anti-restrictions qui émergent dans le monde au travers des "Convois de la liberté" ("Freedom Convoy"), lancés par les chauffeurs de camions au Canada.

Le mouvement de contestation canadien, qui entre dans sa troisième semaine, était parti de camionneurs protestant contre l'obligation d'être vacciné pour passer la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Mais les revendications se sont étendues à un refus de l'ensemble des mesures sanitaires.

En Australie, des milliers de manifestants ont aussi défilé samedi dans la capitale Canberra en direction du Parlement pour dénoncer l'obligation vaccinale. La vaccination n'est pas obligatoire mais est exigée pour entrer dans le pays et pour travailler dans une série de professions considérées à risque, comme le soin des personnes âgées. Le pays affiche un taux de double vaccination de 94% chez les plus de 16 ans.

Certains Etats australiens, comme la Nouvelle-Galles du Sud, ont commencé à assouplir les règles en matière de preuve de vaccination pour l'entrée dans les pubs, les restaurants ou les magasins.

La contestation a inspiré d'autres initiatives similaires dans le monde. En France quelque 1.300 véhicules participant aux convois anti-pass venus de toute la France ont fait escale dimanche soir près de Lille (nord), avant un rassemblement prévu lundi à Bruxelles, malgré l'interdiction des autorités belges.

Un rassemblement anti-pass vaccinal s'est aussi poursuivi pour la cinquième journée consécutive samedi devant le Parlement néo-zélandais à Wellington, où manifestants et policiers se sont fait face sous la pluie, sans affrontement.

Pour rappel, la pandémie a fait officiellement plus de 5.807.938 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (919.640), devant le Brésil (638.362) et l'Inde (508.665). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

(Avec AFP)

