Tourisme : l'Australie met fin à sa stratégie "zéro Covid" et rouvre ses frontières fermées depuis deux ans

"Si vous êtes complètement vaccinés, nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau en Australie", a déclaré ce lundi le Premier ministre australien Scott Morrison.

Après avoir imposé des restrictions d'entrée sur son territoire parmi les plus strictes au monde, l'Australie rouvrira ses frontières à tous les voyageurs entièrement vaccinés et titulaires d'un visa le 21 février, a-t-il précisé. L'Australie a fermé ses frontières en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. L'entrée sur son territoire est aujourd'hui toujours interdite aux touristes étrangers et aux personnes voyageant pour motif familial ou professionnel, à l'exception des conjoints et familles directes, de ses citoyens et des résidents permanents. Quant aux Australiens, ils n'ont, la plupart du temps, pas été autorisés à sortir de leur pays et seuls quelques visiteurs ont obtenu une dérogation pour entrer sur le territoire.

Le bout du tunnel pour le secteur du tourisme

La fermeture des frontières a coûté chaque mois 2,27 milliards d'euros, selon la Chambre de commerce et d'industrie australienne. Le secteur du tourisme avait vu le nombre de touristes chuter de 98%

L'Australie a commencé à rouvrir ses frontières à la fin de l'année dernière, permettant aux titulaires de certaines catégories de visas, notamment les étudiants ou les travailleurs qualifiés, d'entrer dans le pays, à condition qu'ils soient pleinement vaccinés. Cette nouvelle ouverture s'inscrit dans l'abandon de la politique draconienne dite "zéro Covid" longtemps en vigueur avant d'être dépassée par la vague du variant Omicron. Seuls quelques pays, dont le Japon, la Chine, la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique, maintiennent leurs frontières fermées.

Malgré cette annonce, des restrictions sont maintenues pour les déplacements à l'intérieur de l'Australie. Le vaste Etat d'Australie-Occidentale reste fermé à la plupart des non-résidents. Il est ainsi actuellement plus facile de se rendre depuis Sydney à Paris qu'à Perth.

(avec AFP et Reuters)