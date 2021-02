Après une année noire, Air France-KLM mise sur le vaccin pour une reprise à partir d'avril

Sans surprise, les résultats financiers 2020 d'Air France-KLM sont catastrophiques. La perte d'exploitation atteint 4,5 milliards d'euros; la perte nette grimpe même à 7,1 milliards d'euros en raison de provisions; un chiffre d'affaires en chute de 59%, à 11,1 milliards d'euros; et une dette nette qui s'est gonflée de près de 5 milliards d'euros pour culminer à 11 milliards d'euros. Les chiffres font peur. Seule bonne nouvelle, le groupe dispose de 9,8 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit, grâce aux 10,4 milliards d'euros d'aides d'Etat sous forme de prêts garantis par les gouvernements français et néerlandais et de prêts directs de ces derniers, tous deux actionnaires à 14,3%...