Air France-KLM : le montage de la recapitalisation se précise

Annoncée en mai dernier, l'opération de renforcement des fonds propres d'Air France-KLM fait l'objet d'intenses discussions entre les Etats français et néerlandais; les deux principaux actionnaires du groupe avec respectivement 14,3% et 14% du capital. Prévue d'ici à la prochaine assemblée générale du groupe en mai 2021, cette opération est nécessaire pour renforcer le bilan de ce groupe aux fonds propres négatifs et à l'endettement difficilement supportable depuis les 10,4 milliards d'euros de prêts obtenus au printemps pour éviter la faillite; 7 milliards d'euros pour Air France (dont quatre de prêts bancaires garantis par l'Etat français et 3 milliards de prêt d'actionnaire de l'Etat français accordé sur le papier à Air France-KLM, mais fléché pour Air France), et 3,4 milliards d'euros pour KLM, composé là aussi d'un prêt direct de l'Etat néerlandais d'un montant de 1 milliard d'euros et d'un prêt bancaire garanti par La Haye de 2,4 milliards d'euros.

Si ces prêts ont permis de renflouer les deux compagnies et compenser les énormes pertes de cash engendrées par la...