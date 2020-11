« Il faut être encore plus ultra low cost ! » (József Váradi, PDG de Wizz Air)

József Váradi, l'ancien PDG de la compagnie nationale hongroise Malév, qui a fondé Wizz Air en 2004, n'a peur de rien. En tout cas, pas de la crise, ni de la concurrence. Ce qui l'énerve, c'est le dispositif mis en place au début de la crise en mars par Bruxelles, qui permet aux compagnies aériennes, même si elles ne les utilisent pas en raison de la crise, de conserver leurs créneaux de décollage et d'atterrissage dans des aéroports - comme Norwegian, à Londres-Gatwick. Une situation qui empêche Wizz Air d'y étendre ses ailes - et d'y concurrencer le britannique easyJet.

Recours à l'étude

« Cette décision européenne est injuste et n'est pas tenable, s'emporte-t-il. Nous discutons avec les autorités réglementaires pour remettre en place la réglementation originelle. Le public a besoin d'infrastructures exploitées et de compagnies qui créent des emplois ». Et si József Váradi n'obtient pas gain de cause, il est prêt à...