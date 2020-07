Wizz Air demande la fin du moratoire sur les "slots", un frein à son impressionnant développement pendant la crise

(Crédits : Ints Kalnins)

Poursuivant sa stratégie de croissance malgré la crise sans précédent qui frappe le transport aérien, la compagnie low-cost hongroise demande la fin du moratoire sur les règles d'utilisation des créneaux horaires de décollages ("slots) qui autorisent les compagnies à annuler des vols sans perdre les créneaux la saison suivante. Pour Wizz Air, ce système ne se justifie plus et constitue une barrière à l'entrée sur certains aéroports, notamment à Londres Gatwick, le principal enjeu de la compagnie hongroise. Dans un entretien à La Tribune, Marion Geoffroy, directrice corporate et secrétaire générale de Wizz Air détaille la position du transporteur qui poursuit son fort développement pendant la crise.