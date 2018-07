Grèves des contrôleurs aériens : plainte d'IAG, Ryanair, easyJet et Wizz Air contre la France

La coupe est pleine. Les compagnies aériennes britanniques IAG et easyJet, irlandaise Ryanair et hongroise Wizz Air ont indiqué, dans un communiqué, qu'elles ont porté plainte contre la France auprès de l'Union européenne, afin de protester contre les grèves (à répétition) des contrôleurs aériens français.

Sans contester le droit de grève en tant que tel, elles estiment que les passagers ont été privés de leur liberté de mouvement consacrée par les lois de l'Union européenne. En d'autres termes, elles reprochent à la France de ne pas avoir fait assez pour empêcher ces grèves dans l'Hexagone et de permettre aux compagnies aériennes d'assurer le survol du pays durant les grèves.

Les dites compagnies estiment également que les grèves sont quatre fois plus élevées depuis janvier, par rapport à 2017.

Si la compagnie aérienne à bas-coût easyJet a vu son trafic passagers augmenter de 3,6% lors du trimestre d'avril à juin sur un an (à 23,1 millions de personnes), ainsi que son chiffre d'affaires de 9,4% (à 1,7 milliard d'euros), elle a pourtant du annuler 2.600 vols en trois mois, avec plusieurs milliers de voyageurs touchés. Cela est lié, en grande partie, aux grèves des contrôleurs aériens français, mais aussi, dans une moindre mesure, aux intempéries.

Du côté de Ryanair, ce sont quelque 2.500 vols qui ont dû rester au sol, là-aussi pour les mêmes raisons : grèves et (un peu) la météo.

IAG, maison-mère de British Airways, a pour sa part déclaré le mois dernier qu'elle dépensait davantage en carburant pour contourner l'espace aérien français et elle a estimé que les grèves menaçaient davantage les résultats des compagnies aériennes cette année que la hausse des coûts de carburant.

Citant Eurocontrol, l'organisme européen assurant la sécurité du trafic aérien, les compagnies aériennes citées ci-dessus estiment que 16.000 vols ont été perturbés jusqu'à juin en raison de ces grèves, affectant 2 millions de passagers. Elles mettent également en avant un rapport du Sénat français selon lequel les grèves des contrôleurs aériens français étaient responsables d'un tiers des retards de vols en Europe.

Les compagnies se fondent sur le cas de l'Espagne à qui l'Europe avait donné raison à propos d'une plainte en 1997 contre la France qui avait empêché pendant des années les exportations espagnoles de fruits et légumes dans l'UE.

"Ce ne sont pas seulement les clients partant ou arrivant en France qui sont affectés durant les grèves des contrôleurs aériens français. Les passagers sur des lignes qui traversent la France, en particulier les espaces aériens au-dessus de Marseille et la Méditerranée sont aussi sujets à d'importants retards et perturbations", explique Willie Walsh, directeur général de IAG, propriétaire de British Airways et Iberia.