L'aéroport de Deauville démarre le chantier du nouveau terminal

Oubliées les flambées et les grillades au feu de bois. La cheminée (!) qui faisait le charme du restaurant de l'aérogare de Deauville ne sera bientôt plus qu'un souvenir comme tout le bâtiment qui l'entoure. Trop d'heures de vol, a tranché le syndicat mixte, propriétaire des lieux, qui a décidé de ne plus surseoir au projet de construction d'un nouveau terminal, encalminé depuis une petite dizaine d'années. Faisant fi les incertitudes qui planent sur le trafic aérien, Région et Ville viennent de mettre en orbite ce chantier à près de dix millions d'euros censé "envoyer un message positif aux compagnies aériennes".

L'opération a été confiée aux bons soins de l'architecte Jacques Ferrier. L'intéressé à dessiné un terminal de près de 4000 m2, deux fois plus capacitaire que l'ancien qui était sorti de terre dans les années 1970. Le bâtiment,...