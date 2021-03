Le gouvernement lance une réflexion pour un e-commerce plus responsable

Ancienne ministre, ex-présidente de la RATP et de la SNCF et actuellement présidente de France Logistique, Anne-Marie Idrac devra avec France Stratégie sonder acteurs de la logistique et du e-commerce ("pure players" ou acteurs multi-canaux), associations environnementales et de consommateurs, collectivités territoriales ou encore représentants des partenaires sociaux. Ce, « afin de faire émerger les conditions du développement des filières e-commerce et logistique plus responsables », selon un communiqué du ministère de l'Économie publié ce vendredi.

Dans la lettre de mission d'Anne-Marie Idrac et de Gilles de Margerie, le commissaire général de France Stratégie, il leur est demandé de savoir « quels engagements » les professionnels sont « prêts à prendre » pour réduire leur impact environnemental (émissions de gaz à effet de serre, production de déchets, impacts paysagers...), de « favoriser la création d'emplois qualifiés et durables en France », ou encore « d'assurer que les commerces traditionnels en particulier de centre-ville puissent pleinement profiter des opportunités de vente en ligne ».

Des « engagements réciproques » ont « vocation à être formalisés dès le printemps 2021 », selon cette lettre de mission.

Un rapport sur le bilan du e-commerce

Cette annonce fait suite à un rapport sur le bilan économique, social et environnemental du e-commerce en France, réalisé par France Stratégie, le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et l'inspection générale des finances (IGF). Le média spécialisé dans les politiques publiques Contexte l'avait rendu public jeudi, un jour avant sa mise en ligne par le gouvernement.

Dans ce rapport, est notamment proposé de « réformer rapidement la fiscalité du commerce pour améliorer l'équité entre les différentes formes de commerce », d'« encadrer les livraisons du commerce en ligne réalisées par des véhicules à moteur thermique » ou encore de « mener à leur terme les actions entreprises en matière d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne et de réforme de la fiscalité des multinationales ».

D'après le rapport, le commerce en ligne représente aujourd'hui 13% du commerce de détail des biens, en hausse de 37% en 2020 par rapport à 2019 du fait de la crise du Covid-19.

