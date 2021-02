E-commerce : Hipli, la startup qui a mis au point un emballage réutilisable cent fois

Innovation et Start-up

Une fois sa commande réceptionnée, l'acquéreur renvoie gratuitement le colis par La Poste dans la pochette pré-affranchie qui lui a été fournie (Crédits : dr)

La société normande a séduit plus de 80 e-commerçants en quelques mois. Pré-timbré, son emballage peut être renvoyé par la poste une fois délesté de sa marchandise. A première vue, une solution vertueuse quand on sait que plus de 550.000 colis sont envoyés en France chaque année.