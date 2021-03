Papeterie : une coalition d’élus vole au secours de la Chapelle Darblay

La mobilisation intervient tardivement, diront les mauvaises langues, mais elle est inhabituelle par son ampleur. Un an et demi après la mise en vente par le finlandais UPM de la dernière usine de fabrication de papier journal recyclé, 70 parlementaires et maires, pour la plupart à la tête de grandes villes, écrivent à Emmanuel Macron dans l'espoir d'éviter la fermeture définitive de cet outil industriel capable de valoriser les papiers triés par 24 millions de Français. Le tiers de la population de l'Hexagone ! Le courrier est signé des maires de Paris, Nantes, Rennes, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Le Havre....

Les élus ont de quoi être inquiets. Faute de trouver preneur sur un marché européen excédentaire de huit millions de tonnes , leurs centres de collecte croulent sous des tonnes de papier depuis que la Chapelle Darblay a stoppé...