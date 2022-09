Retrouvez en direct les débats du Transition Forum 2022 : « Time to Accelerate »

La Tribune vous propose de suivre en direct puis en replay les débats du Transition Forum organisé avec la Métropole de Nice et la Ville de Nice et l'association Transition Forum au Palais de la Méditerranée dans la cité des anges. Au cours des deux journées de débat, jeudi 29 et vendredi 30 septembre, experts, élus et entreprises vont être interrogés sur une question simple : comment accélérer la transition écologique et énergétique dans les territoires ? Comment être plus efficaces à l'heure de la sobriété et de l'urgence climatique ?