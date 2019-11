Le mot de la semaine : Expat

Lausanne, New York, Londres, Bruxelles, Berlin, Montréal, Barcelone... Envie de larguer les amarres ? S'expatrier, c'est vivre le grand frisson, s'enivrer d'un parfum d'embruns qui pousse à découvrir d'autres paysages, cultures et opportunités... Selon le Quai d'Orsay, 1,8 million de citoyens étaient inscrits au registre des Français de l'étranger en 2018. Mais il y en aurait entre 2 et 2,5 millions dans le monde. Première destination : la Suisse (188.691 expatriés), suivie des États-Unis (164.542), du Royaume-Uni (146 2013), de la Belgique (127.558), de l'Allemagne (112.903), du Canada (100.356) et de l'Espagne (83.331). Surprise : l'Australie, le Sénégal, le Mexique, le Brésil ou le Portugal... attirent chacun moins de 25.000 nationaux. L'exotisme ne fait pas vraiment recette.

Reste que «l'expatriation est un moment fort de la vie, une aventure magique où l'on sort de sa zone de confort, où l'on se découvre des qualités cachées. Il en ressort des choses puissamment positives«, lance Hélène Thierry, consultante indépendante en expatriation basée à Vevey, en Suisse, qui, après une carrière de responsable achats pour une multinationale, a accompagné son mari expatrié...