Les Héritières Ep3 –Rachel Khan est l’invitée de Sophie Iborra dans le podcast Women For Future by La Tribune

PODCAST. Actrices, scénaristes, réalisatrices, les femmes veulent faire leur cinéma devant et derrière l’écran. Trop souvent cantonnées à des seconds rôles, elles gagnent moins que leurs homologues masculins, ont plus de mal à tourner et ou à être financées surtout après 50 ans et que dire des femmes de couleur assignées, la plus part du temps, à des rôles de nounous ou de sans papiers. Pourtant l’industrie du Cinéma fait peu à peu sa révolution pour que, là aussi, les lignes bougent enfin.