Parions sur une économie digitalisée

Andrew McAfee est professeur au célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT) près de Boston, où il a créé le MIT Initiative on Digital Economy. Ses recherches portent sur les changements qu'entraîne le digital dans l'entreprise, l'économie et la société. De lui, on peut lire en français Des Machines, des plateformes et des foules et Le Deuxième Âge de la machine. Travail et prospérité à l'heure de la transformation numérique (parus aux éditions Odile Jacob). Son nouvel ouvrage, non traduit, a pour titre More from Less (éd. Scribner), que l'on peut traduire par «Plus à partir de moins».

Il y développe une thèse pour le moins iconoclaste en considérant qu'aujourd'hui nous savons développer la prospérité en réduisant notre impact sur les ressources de la planète, un résultat rendu possible parce que la croissance dépend de technologies qui dématérialisent notre monde.

En effet, contrairement à la révolution industrielle du XIXe siècle dont le développement absorbait de plus en plus de matières premières - minerais, métaux, engrais, forêts, énergies fossiles, terres arables... -, nos économies ont changé de paradigme avec l'informatique et le recours généralisé à...