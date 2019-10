Travailler tue... de moins en moins

"Moi je n'adore pas le mot de "pénibilité", parce que ça donne le sentiment que le travail, c'est pénible". La petite phrase d'Emmanuel Macron lors du débat qu'il animait sur la réforme des retraites à Rodez, le 3 octobre, a fait polémique. a juste titre, car il existe des tâches répétitives, dures, voire dangereuse, auxquelles sont cantonnées toute leur vie des hommes et des femmes. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), "2,78 millions de travailleurs meurent chaque année à la suite d'accidents du travail ou de maladie professionnelles, 313 millions ont subi des accidents du travail non mortels et 60 % de la main-d'oeuvre mondiale n'est pas efficacement protégée contre les accidents du travail et les maladies professionnelles." Cette situation impute de 4 % le PIB mondial annuel, souligne l'OIT.

Pourtant, des progrès ont été faits en matière de sécurité et de prévention. Ainsi, en France, entre 1955 et 2016, les accidents du travail ont baissé de 38 %, passant de 1.011777 à 62.6227, et ceux qui ont entraîné la mort ont chuté de 74 %, passant de 2.046 en 1956 à 514 en 2016. Aux Etats-Unis, il en est de même. Entre 1913 et 2015, ils ont chuté de 95 % passant de 61...