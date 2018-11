26% des travailleurs déclarent avoir été victime d'un accident du travail pendant leur carrière

Les dommages physiques causés par le travail ne sont pas rares. Selon une étude de l'Insee publiée ce jeudi, 26% des personnes qui travaillent ou ont travaillé déclarent avoir été victime d'au moins un accident du travail* au cour de leur vie professionnelle (35% pour les hommes, 18% pour les femmes). Bien entendu, la proportion de blessés varie selon la catégorie socioprofessionnelle des salariés. Ainsi, et sans surprise, les accidents sont plus fréquents chez les ouvriers. Ils sont deux fois plus nombreux à en déclarer que les cadres (40% contre 16%). En effet, les personnes exposées à une accumulation de conditions de travail pénibles (bruit, vibrations, tensions au travail, froid, solicitations physiques intenses...), à l'instar des ouvriers, subissent plus souvent des accidents.

Une personne sur quatre a été blessée au travail au cours de sa carrière : En 2013, sur l'ensemble de leur vie...https://t.co/PcSWTTno59 — Insee (@InseeFr) 15 novembre 2018

Les employés et les professions intermédiaires sont dans la moyenne avec respectivement 22% et 25% de victimes. "De façon liée", souligne l'Insee, "le risque varie également selon les secteurs d'activité". Aussi le secteur des BTP est le plus concerné : 42% des travailleurs de la construction sont ou ont été touché par un accident du travail devant ceux du transport (34%), de l'agriculture (32%) et de l'industrie (31%). Les services financiers et l'information-communication affichent des taux beaucoup plus bas (13-14 %).

Des blessures multiples

Les causes des atteintes physiques s'avèrent diverses et variées. Toutefois, parmi les plus fréquentes, les chutes (28%), qui peuvent être de plain-pied (18%) ou de hauteur (10%) occupent les premières places. Suivent les blessures liées à l'usage de machines et d'outils (22%) ou encore la manipulation d'une charge ou un effort excessif (17%). L'Insee indique également que les conséquences de ces accidents dans la vie quotidienne sont plus importantes pour les plus âgés, avec 14% des accidentés de plus de 55 ans parlant d'une gêne "considérable" par la suite, contre 4% des moins de 25 ans.

Interrogées sur leur dernier accident, un quart des victimes disent en conserver une gêne dans leur quotidien : 8 % estiment que cette gêne est considérable. Ces accidents entraînent aussi pour 4% des victimes la fin de l'activité professionnelle. Quand l'accident survient à 55 ans ou plus, ils sont 15% à être concernés par une cessation d'activité. Après un accident, la quasi-totalité (90 %) des actifs reprend le même travail, la plupart dans les mêmes conditions : seulement 4 % de ceux qui reviennent travailler ont réduit leur charge de travail, et 3 % ont réduit leur temps de travail. Selon le dernier bilan de l'assurance maladie, publié également jeudi, qui ne porte que sur les salariés du privé, 632.918 accidents du travail ont été enregistrés en 2017.

(Avec AFP)

* L'enquête porte sur 26.824 personnes résidant en France métropolitaine. La blessure est définie comme "toute lésion ou dommage physique" par l'Insee.