Antoine Frérot, Veolia : "la proposition de Veolia était la seule possible pour que Suez reste français"

RENCONTRES ECONOMIQUES D'AIX - La Tribune a interrogé les dirigeantes et dirigeants présents aux Rencontres économiques d'Aix-en Provence sur la reprise et les leçons de la crise sanitaire. Entretien vidéo avec Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia sur la relance verte et les défis qui attendent le nouveau groupe issu du l'OPA réussie sur Suez.