Bien manger est-il réservé aux riches ?

Faire le lien entre alimentation et santé, acheter moins mais de meilleure qualité... Ce sont autant de préoccupations qui semblent toucher les ménages français. Mais la problématique de l'alimentation aujourd'hui en France reste-t-elle une question de classe sociale ? Alors que le projet de loi Agriculture et alimentation vient d'être adopté par le Parlement après de longs débats, la priorité mise en avant est celle de s'adapter aux exigences des consommateurs. Selon l'Observatoire des éthiques alimentaires de l'Obsco, 82% des Français ont le sentiment de porter plus d'attention à ce qu'ils mangent. Mais le bio est-il accessible à tout un chacun ? Quid du bien manger en France ?

Pour en discuter, nous recevons Isabelle Saporta, journaliste spécialiste des questions environnementales et agricoles, Michèle Crouzet, députée LREM et rapporteure de la commission sur l'alimentation industrielle ainsi que Dominique Schelcher, président Directeur Général de Système U.