Chères PME, soyez humbles... mais ambitieuses  !

Cela pourrait ressembler à un mauvais tatouage ou à un titre mielleux de livre de développement personnel. Pourtant, dans l'environnement international actuel complexe et volatil, les petites et moyennes entreprises (PME) doivent être humbles, mais ambitieuses.

Soyez humbles face au risque politique et aux incertitudes commerciales

Chères PME, soyons honnêtes : le contexte économique mondial ne joue pas en votre faveur. Entre une rhétorique protectionniste repensée et renforcée, des conditions de financement très changeantes, et un risque politique qui ne cesse de croître, vous êtes prises en étau. Plus fragiles et moins diversifiées, vous êtes logiquement bien plus exposées que vos consœurs les grandes entreprises. Heureusement, vous en êtes conscientes : en France, selon un baromètre mené conjointement par Euler Hermes et Bibby Financial services, plus d'une PME sur deux est préoccupée par l'environnement économique international. Et pour cause, en temps de guerre commerciale, quelle stratégie adopter ?

Mon premier conseil est assez simple : Informez-vous ! L'asymétrie d'information est la première différence entre petites et grandes entreprises. Restez ouverts, surveillez l'évolution économique et réglementaire de vos débouchés, échangez avec d'autres entrepreneurs et experts, et mettez-vous dans la roue de plus grosses entreprises. Vous serez capables de développer de nouvelles destinations doucement mais sûrement, souvent plus proches et avec moins de barrières à l'entrée, tout en évitant de nombreux pièges. Remettez-vous souvent en question, et restez sur le qui-vive, acceptez de ne pas savoir. L'agilité et l'humilité sont essentielles.

Être humble, ça ne veut pas dire vous sous-estimer. Etre humble, c'est ne pas sous-estimer ce qui vous entoure. Dans le monde des affaires, cela signifie être aux aguets, particulièrement en ce qui concerne vos clients. Interventionnisme politique, guerre des monnaies, chocs réglementaires : il suffit d'une nuit et d'une décision pour que tout soit remis en question. D'autant que cette année et l'année prochaine, les faillites vont augmenter de +8% par an dans le monde, puisqu'une dizaine de pays sont en récession. Revoyez la gestion de votre poste client pour limiter le risque d'impayé. Renforcez votre trésorerie pour faire face aux imprévus. Et embarquez un maximum de gens en interne pour être réactif quand la situation se tend.

Soyez ambitieuses car votre développement à l'international ne doit pas avoir de limite

Si l'humilité est une condition nécessaire pour réussir à l'international, elle est loin d'être suffisante. On voit encore trop d'entreprises qui n'arrivent pas à prendre de décision, comme pétrifiées par la peur. Seules 41% des PME interrogées dans notre baromètre pensent que l'économie mondiale ira mieux l'an prochain. Chez Euler Hermes, on s'attend de nouveau à une décélération de la croissance mondiale à +2,4% en 2020 et à une volatilité accrue sur le commerce mondial, alors que celui-ci peine à sortir de la récession dans laquelle il est plongé depuis le début de l'année.

Pourtant, vous devez avoir confiance, faire preuve d'audace, être ambitieux ! La guerre commerciale ne veut pas dire garder les deux pieds dans le même sabot, elle peut aussi être une opportunité. Depuis le début de l'année, les entreprises européennes se sont substituées aux entreprises chinoises comme fournisseurs des entreprises américaines à hauteur de 30 milliards d'euros ; parallèlement elles ont captées 9 milliards d'euros de débouchés chinois, naguère pré carré des entreprises américaines.

Quand on est entrepreneur, on doit y croire : toujours selon notre baromètre, 8 PME sur 10 prévoient d'investir l'an prochain, malgré un environnement économique dégradé. Sortez de votre zone de confort, investissez du temps et des ressources pour être meilleurs, soyez prêts à payer le prix de l'excellence. Mais ne prenez pas de risques non maitrisés.

Être ambitieux, c'est expérimenter, c'est saisir sa chance. Bien souvent, les PME bien établies sont plus conservatrices. Par exemple, elles sous-investissent dans la transformation digitale. En France, le digital n'est d'ailleurs une priorité que pour 1 PME sur 3. En revanche, les jeunes PME osent plus. Elles n'ont pas peur de se transformer. Chercher de nouvelles opportunités de croissance doit être une priorité. Pour grandir, et pour survivre à la tempête actuelle.

Comme le disait Albert Einstein: « La vie [des entreprises], c'est comme la bicyclette : pour garder l'équilibre, il faut toujours être en mouvement ». Gardez le cap, pédalez. La tête haute et sans œillères. Soyez humbles et ambitieuses !