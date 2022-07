Cocktail amer sur les marchés

OPINION. Le semestre qui s’achève aura vu le retour d’une inflation oubliée depuis longtemps et la crainte d’une récession à venir aux Etats-Unis et en Europe. Le changement de cap des Banques Centrales pour lutter contre la hausse des prix est l’autre fait majeur des six derniers mois, entraînant une forte correction des actions et des obligations. Par Emmanuel Auboyneau, Gérant associé d'Amplegest.