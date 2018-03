C'est l'une des promesses du président de la République. Emmanuel Macron a annoncé qu'il réduira, d'ici la fin du quinquennat, l'écart de salaires qui existe entre hommes et femmes. Le principe « à travail égal, salaire égal », qui découle de la loi 1972, est loin d'empêcher les inégalités salariales. À poste égal, une femme gagne en moyenne 9 % de moins qu'un homme, et le salaire mensuel net moyen en France est de 1 962 euros pour les femmes et de 2 410 euros pour les hommes. Ce 8 mars, un comité interministériel consacré au droit des femmes se réunit afin de présenter une cinquantaine de mesures contre ces inégalités.

Comment imposer l'égalité de salaires entre hommes et femmes ? Faut-il imposer la transparence des rémunérations ?

Pour en débattre, nous recevons Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, Me Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit du travail et Sophie Binet, dirigeante confédérale CGT chargée de l'égalité femmes-hommes.