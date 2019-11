Crise financière : là où cela peut vraiment craquer

VIDEO

La récession est là. Et chacun va de son pronostic sur la conflagration financière qui ne manquera pas de l'aggraver. Comme toutes celles qui tous les 10 ans sont venues ébranler la planète finance et la trajectoire du cycle d'affaire (1987, 1997, 2000, 2007). Il y a encore quelques années, les oiseaux de mauvais augure, les Roubini, les Aglietta étaient ostracisés.

Aujourd'hui, les prophètes de la prochaine crise se bousculent au portillon. Avec une course à l'échalotte à qui annoncera la plus forte, la plus meurtrière. Et, des arguments massues en apparence : nous vivons aujourd'hui les conséquences de la folle thérapie du QE, avec des banques centrales apprenti sorcier, qui ont surchargé la sphère financière en liquidité. Résultat : Un monde incongru à taux négatifs est né, condamné à péricliter où ne s'opère plus aucune sélection de l'investissement ; ni aucune récompense de l'épargnant.... Et surtout, un monstre hideux a prospéré sur l'argent gratuit : la possibilité pour les États de s'endetter sans limite. La finance a perdu le contrôle. Tous ceux que rassuraient la grande tutelle rationnelle de la finance sur les choix d'investissement, les choix sociaux, et la mise sous surveillance des États, voient leur monde s'écrouler. La rationalité financière n'est plus aux commandes ... Et ça va péter.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'argumentation est bien courte. Le monde développé 1/ a déjà lésé sur de longues périodes les épargnants, sans que cela ne soit préjudiciable à la croissance, à l'emploi ou à l'investissement. 2/ Tous les enchainements pronostiqués par les cassandres ont viré jusqu'ici au fiasco : où est la fameuse inflation sur laquelle devait se fracasser le QE, la brutale remontée des taux qui devait précipiter la perte des États endettés ? Au contraire, la récession devrait encore approfondir toutes les tendances déflationnistes et de décrue des taux. 3/ Reste l'effet délétère de l'argent gratuit sur les choix d'investissement... mais il s'agit là d'un effet diffus, sur longue période, qui n'implique nullement un séisme imminent.

Paradoxalement, les économistes qui historiquement avaient mis en alerte sur l'instabilité systémique de la finance et anticipé les accidents passés, à l'instar de Robert Shiller, modèrent aujourd'hui la peur d'un Big One. Pour Robert Shiller, le cycle de hausse des prix d'actifs, mobilier ou immobilier, n'a pas la même ampleur que celui observé avant 2000 ou 2007. Cette crise, nous fera chuter de moins haut. Et on n'observe pas non plus de bulle de crédit équivalente aux précédents cycles. Il y aura une récession, une correction des prix d'actifs, certes, mais rien de comparable à 2007-2008.

Interrogeons-nous alors sur l'anatomie de la prochaine crise, les enchainements qui la sous-tendraient, plutôt que de lancer des cris d'Orfraies, face au dérèglement de nos repères. Ni hausse des taux, ni inflation en vue... l'étincelle ne viendra pas de là. Si elle ne vient pas de là, d'où peut-elle venir ? De l'effondrement du prix des actifs emportés par la récession mondiale ? En partie peut-être. Mais à l'instar de Shiller, la chute restera contenue, surtout dans le contexte d'affaissement des taux que produira la récession. Et une chute des prix d'actifs n'a pas forcément des effets systémiques. Ce sont massivement les ménages qui in fine subissent les pertes, bien plus que les gestionnaires de fonds... Cela produit des effets de richesse négatifs, qui aggravent une récession, mais cela reste de deuxième ordre. Le capital investissement, risque aussi de boire la tasse... mais il en est coutumier, sans conséquence systémique sur le reste du système financier.

Le vrai talon d'Achille est ailleurs. Ce qui a sauvé la finance jusqu'ici de l'évaporation des revenus d'intérêt, c'est la coexistence de plus-values (sur les actions cotées, notamment techno, sur le non côté, et sur l'immobilier). C'est ce qui a fait prospérer les grands fonds de gestion ces dernières années. Ces grands fonds, très concentrés au sommet, se détiennent mutuellement. Derrière Black Rock, il y a Vanguard, et une myriade d'autres fonds ... Derrière Vanguard, il y a Black Rock et la même myriade de fonds. Et puis, il y a les banques, très souvent en principal actionnaire : comme la banque américaine PNC, qui détient 22% de Black rock, ou le crédit agricole qui détient 70% d'Amundi, premier fond européen. Et cette source de revenus a joué un rôle décisif dans le maintien à flot du système bancaire. Avec la récession qui se dessine et le nouvel affaissement des taux, les banques entrent dans une nouvelle zone de compression de leur marge d'intérêt. Le refinancement à taux zéro après des banques centrales ne suffit plus à sauver leurs marges. Et la dépréciation des actifs va mettre à mal la « fair value » des grands fonds, avec les normes IFRS. Ce n'est donc plus là-dessus que vont se récupérer les banques. Dans une sphère ou chacun détient chacun, où le risque systémique est donc maximal...là oui ça peut craquer.