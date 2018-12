Face au sentiment d'injustice fiscale, faut-il rétablir l'ISF  ?

L'exécutif se replie et recule sur les réformes afin de sortir de la crise qui frappe la France. Alors que le « ras-le-bol fiscal » ne fait que s'accroître en France, le gouvernement a finalement décidé de geler des mesures comme la taxe carbone ou le contrôle technique. Selon un sondage de l'Ipsos pour « Le Monde » et la Fondation internationale de finances publiques, « 83 % des Français estiment aujourd'hui que l'argent des impôts et des taxes est mal utilisé par les pouvoirs publics. » Alors que la politique du « président des riches » est plus que jamais critiquée, faut-il rétablir l'Impôt sur la fortune (ISF) ? En France, sommes-nous réellement face à un problème de consentement à l'impôt ?

Pour en débattre, nous recevons Julia Cagé, économiste et professeure à Sciences Po Paris, Philippe Manière, essayiste et économiste ainsi que Frédéric Tristram, historien et spécialiste des finances publiques.