« On meurt mal en France ». Dans une tribune publiée dans Le Monde intitulée « Euthanasie : "Il convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps" », 156 députés, issus pour nombre d'entre eux de la majorité, appellent à une nouvelle loi sur la fin de vie. Il s'agit d'un véritable coup de force qui replace la question de l'euthanasie au cœur du débat. La loi Claeys-Leonetti, adoptée il y a deux ans, a permis la mise en place d'un droit « à la sédation profonde et continue » pour les malades en phase terminale. L'adoption de cette loi avait suscité de nombreux remous dans l'Hémicycle.

Cette semaine, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée plusieurs spécialistes de la fin de vie. Pour autant, le chef de l'État ne s'est pas exprimé sur son intention ou non de légiférer sur le lourd sujet. Faut-il légaliser l'euthanasie en France ?

Pour en débattre, nous recevons Marie de Hennezel, psychologue et auteure, le Pr Jean-Claude Ameisen, médecin et chercheur et Yves Jégo, député UDI/Agir/Indépendants de Seine-et-Marne.