Fractures territoriales : comment aider la France qui décroche ?

Emmanuel Macron a passé deux jours à Amiens, sa ville natale, pour "régler les problèmes de son département", "casser son image de président des villes" et apaiser le sentiment d'injustice territoriale soulevé, entre autres, avec la crise des "Gilets jaunes". Accès aux services publics, mobilité, couverture numérique, déserts médicaux, centres villes en déshérence, abandon des campagnes...

Selon le baromètre Ipsos-Villes de France, publié le mercredi 13 février, 80 % des Français interrogés jugent que les grandes villes et Paris bénéficient plus de la politique du gouvernement actuel que le reste de la France. Alors, comment aider la France qui décroche ? On en débat dans "28 Minutes".