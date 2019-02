Gilets jaunes - Gilets rouges : les syndicats servent-ils encore à quelque chose ?

Mardi 5 février, une nouvelle mobilisation, qui se veut une réponse au Grand débat national, a été lancée à l'appel de la CGT. En tête des revendications : hausse des salaires et justice fiscale, des requêtes également entendues chez les Gilets jaunes. Mais alors que les demandes se rejoignent, les Gilets jaunes semblent être désormais devenus les véritables porte-voix des Français, questionnant ainsi la capacité des syndicats à défendre efficacement les intérêts des salariés. Une tendance confirmée par les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail.

En effet, la syndicalisation est en baisse en France, avec un taux de 11% en 2016. L'utilité des syndicats est-elle remise en cause ? Comment peuvent-ils regagner la confiance des travailleurs ?

On en parle avec Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT, Maxime Sbaihi économiste et directeur général du think tank GénérationLibre, et Sylvain Boulouque, historien du syndicalisme.