Grand débat national : démocratie directe ou manipulation ?

« Mieux accompagner les Français pour se loger, se déplacer, se chauffer », « rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive », « faire évoluer la pratique de la démocratie » et « rendre l'État et les services publics plus proches des Français et plus efficaces » : telles sont les thématiques du « grand débat national » voulu par Emmanuel Macron pour répondre à la crise actuelle en France, portée par le mouvement des Gilets jaunes. Une lettre sera publiée dans la presse et les réseaux sociaux en milieu de semaine prochaine pour un débat qui se déroulera du 15 janvier à la mi-mars, partout en France dans les mairies, sur les marchés ou lieux de travail. « Nous n'interdisons aucun thème », affirme Chantal Jouanno, la présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), chargée de son organisation. Les conditions sont-elles réunies pour un « grand débat » pertinent ? Et sur quoi peut-il déboucher ?

On en parle avec Jacques de Saint Victor, historien du droit et des idées politiques, Loïc Blondiaux, politologue et spécialiste de la démocratie participative, et Sylvine Thomassin, maire PS de Bondy, vice-présidente de l'Association des Maires de France.

ATTENTION Cette émission a été tournée peu de temps avant l'annonce de la démission de Chantal Jouanno.