Guerre en Ukraine : explosion à venir de l’épidémie de Covid ?

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déjà - et continuera d'avoir - des conséquences sanitaires et socio-économiques dramatiques pour le peuple ukrainien. L'une de ces conséquences sera presque certainement l'augmentation de la charge du Covid.

Le 10 février 2022, l'Ukraine a signalé 37.000 nouveaux cas de Covid, soit son total quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. Depuis l'apparition du SARS-CoV-2, le pays a enregistré plus de 5 millions de cas confirmés et plus de 100.000 décès. Plus d'un million de ces cas sont survenus depuis le début de l'année 2022, avec une forte augmentation des infections en février. Les décès ont également augmenté.

Après l'invasion, l'Ukraine a d'abord ralenti la communication de ces données avant de s'arrêter complètement. Il n'existe désormais aucune mesure de l'évolution de Covid dans le pays. À partir de maintenant, toutes les statistiques sur les cas et les décès seront donc sous-estimées.

Mais ce qui est clair, c'est que la guerre a commencé à un moment où l'épidémie était manifestement en augmentation.

Ce problème est aggravé par le fait que la couverture vaccinale contre le Covid du pays est faible, 36 % seulement de la population ayant reçu une ou plusieurs doses de vaccin. Une proportion élevée d'Ukrainiens reste donc susceptible non seulement d'attraper le Covid, mais aussi de subir les conséquences potentielles d'une hospitalisation et d'un décès - qui sont bien plus probables chez les personnes non vaccinées.

Ainsi, même en temps de paix, il y aurait eu lieu de s'inquiéter de la manière dont les systèmes de santé relativement fragiles en Ukraine pourraient gérer de nouvelles vagues d'infections par le coronavirus. Or, il est encore plus difficile de fournir des soins lors de conflits.

Les gens cherchant à se mettre à l'abri par tous les moyens, les épidémies en deviennent presque impossibles à contrôler.

Des conditions optimales pour la transmission

À la mi-mars 2022, on estime que trois millions de résidents ukrainiens ont fui leur pays. Les groupes humanitaires et les agences sanitaires qui s'occupent de la santé des réfugiés sont donc susceptibles de recevoir un grand nombre de personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées contre le Covid. En outre, il existe déjà des niveaux élevés de Covid en Europe, et la charge de coronavirus chez les Ukrainiens, bien qu'essentiellement inconnue, est susceptible d'être importante.

Daté du 18 février 2022, le dernier taux de positivité connu pour l'Ukraine était de 60 % (proportion de tests Covid positifs). Il s'agit d'une valeur incroyablement élevée, qui indique qu'il existait déjà des foyers incontrôlés dans le pays avant le début de la guerre. Cela suggère que même si le nombre de cas a récemment atteignait déjà un niveau record, il était probablement sous-estimé de manière significative.

Cela signifie que les personnes vulnérables aux pires effets du Covid se mélangent à des groupes dans lesquels le virus est susceptible de circuler massivement. Le fait d'être déplacé ou de s'abriter du conflit ne fait qu'accroître ce risque.

Les logements d'urgence dans les pays voisins, avec des dizaines ou des centaines de lits regroupés dans une seule pièce, offrent un abri et un répit aux réfugiés... Cependant, la promiscuité qui y règne donne aussi un terrain propice au développement des maladies infectieuses respiratoires.

La transmission des coronavirus y est donc probable. D'autres infections, comme la grippe ou la tuberculose, pourront également y constituer un problème de santé publique. Il est aussi probable que l'on observe le développement d'autres épidémies de maladies infectieuses, allant de la diarrhée à la gale.

C'est peut-être la rougeole qui est le meilleur analogue de Covid dans cette situation. Il s'agit d'un virus respiratoire hautement infectieux, souvent grave chez les enfants non vaccinés, et dont les épidémies sont très fréquentes lorsque les soins de santé de routine sont interrompus, comme dans les crises humanitaires et les zones de conflit.

Le nombre de reproduction de base (R₀) de la rougeole (nombre de personnes qu'une personne infectée infectera en moyenne dans une population donnée) est souvent estimé entre 12 et 18. Le R₀ d'Omicron est encore en cours d'estimation, mais ce variant est connu pour être plus infectieux que les précédents. Une estimation le situe à 8,2 (certains le font même monter à plus de 10, ndlr). Comme il se propage facilement, le risque d'épidémie dans les zones de conflit et les abris pour réfugiés est élevé, comme pour la rougeole.

Le risque de voir émerger un autre variant

Un autre facteur à prendre en compte est que plus le nombre de cas de Covid est élevé, plus le risque d'apparition de nouveaux variants est grand.

Le variant Delta est presque certainement né de la catastrophe qu'a été la vague de printemps en Inde en 2021, qui a entraîné des centaines de milliers, voire des millions, de décès dus au Covid. Et on pense que les variants Alpha et Bêta sont apparus respectivement au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, à l'occasion de flambées incontrôlées.

Or chaque nouveau variant vient avec de nouveaux risques, par exemple en ce qui concerne l'efficacité des vaccins.

La tragédie qui se déroule en Ukraine menace les efforts déployés dans le monde entier pour lutter contre le nouveau coronavirus. Les populations déplacées et réfugiées ont besoin de soutien, non seulement en Ukraine mais aussi ailleurs, par exemple au Tigré ou auprès des réfugiés afghans qui ont fui le régime des talibans.

Pour maîtriser la pandémie de Covid, il faut une coopération mondiale en matière de santé publique et des populations hautement vaccinées aux quatre coins du monde.

