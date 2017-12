Jérusalem : Trump a-t-il mis le feu aux poudres ?

« Il y aura bien sûr des désaccords et des dissensions concernant

cette annonce. »

Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Malgré les mises en garde de la communauté internationale, le président américain a pris cette décision historique et unilatérale au risque de mettre le feu dans cette région du monde. Car au-delà du conflit entre religions, la ville de Jérusalem cristallise la bataille d'un territoire entre Israéliens et Palestiniens. Le Hamas, mouvement islamiste palestinien, appelle à une nouvelle Intifada pour « faire face à la politique sioniste soutenue par les États-Unis. » Les réactions des dirigeants dans la région et dans le monde sont unanimes : Donald Trump apparaît seul contre tous.

Quelles sont les conséquences de la décision du président étatsunien ?

Pour en débattre, nous recevons Jean-Paul Chagnollaud, politologue et spécialiste du monde arabe, Annick Cizel, chercheure en politique étrangère des États-Unis - Paris III et Fréderic Encel, géopolitologue, et maître de conférences à Sciences Po Paris.