L’Europe doit-elle faire un geste pour faciliter le Brexit ?

La défaite est sévère pour la Première ministre conservatrice Theresa May. L'accord de sortie de l'Union européenne, qu'elle avait âprement négocié avec les Vingt-Sept des mois durant, a été massivement rejeté par les députés britanniques à 432 voix contre 202. L'ombre d'un Brexit sans accord, d'un retrait désordonné, plane plus que jamais sur le Royaume-Uni. Les réactions européennes n'ont pas tardé, chacun s'attelant à préparer cette éventualité et ses conséquences aussi négatives qu'incertaines. Que doit faire l'Europe ? Est-ce que Bruxelles devrait faire un geste pour faciliter le divorce ?

Pour en débattre, nous accueillons Jeremy Stubbs, président du parti conservateur britannique à Paris, David Cayla, économiste, maître de conférences à l'Université d'Anger, et Marion Van Renterghem, grand reporter.