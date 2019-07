La confiance, un marché de dupes ?

La confiance ? Voici une notion qui semble aller de soi tant on l'emploie à tout bout de champ avec une sorte d'évidence. Pourtant, lorsqu'on essaie de définir exactement le concept, il est difficile à cerner. L'étymologie, latine, renvoie à confidere : cum, « avec », et fidere, « fier », autrement dit l'action qui consiste à remettre quelque chose de précieux à quelqu'un, en se fiant à lui. Accorder sa confiance ne va pas de soi, car la démarche n'est jamais totalement assurée du résultat escompté. Le risque d'être trompé demeure. Ainsi, en matière de sécurité, celui qui a la phobie de l'avion doutera toujours malgré les statistiques qui font de l'aérien le transport le plus sûr aujourd'hui, car le risque zéro n'existe pas.

De fait, si la confiance ne va pas de soi, en revanche la méfiance et le doute paraissent premiers, naturels. « Maudit l'homme qui compte sur des mortels », avertissait déjà le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament. Il ajoutait :

« Des lèvres, on offre la paix à son compagnon, mais dans le coeur, on lui prépare un guetapens ». À le suivre, ce qui est naturel chez les individus, c'est la tromperie. Seul Dieu est digne de confiance, et si l'on suit ses...