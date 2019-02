Le Brexit, une occasion perdue de réinventer l'Europe  ?

Il s'agit d'un nouvel épisode dans l'un des dossiers européens les plus sensibles du moment. Le Parlement britannique a donné mandat à Theresa May pour renégocier l'accord de sortie avec Bruxelles. Ce mandat laisse entrevoir une éclaircie dans un pays plus divisé que jamais. De plus, il intervient quinze jours après le rejet massif de la ratification de l'accord de sortie que la Première ministre avait conclu péniblement avec les Vingt-Sept autres de l'Union. Mais les rebondissements liés au Brexit remettent en question le projet européen. Alors qu'après le Brexit, plusieurs dirigeants européens appelaient à une rénovation de la maison Europe, pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu ?

Jeremy Stubbs, président du parti conservateur britannique à Paris, Clémentine Forissier, rédactrice en chef du journal en ligne Contexte, ainsi qu'Enrico Letta, président de l'Institut Jacques Delors et ancien Président du conseil italien en débattent dans "28 Minutes".