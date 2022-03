Le président ukrainien Zelensky brille d’abord et avant tout par ses gestes courageux

Pour gagner la faveur des électeurs, les politiciens se présentent souvent dans le rôle d'un « leader serviteur » - c'est-à-dire quelqu'un qui met de côté son intérêt personnel pour servir les autres. Pour le « leader serviteur », la fonction qu'il occupe n'a pas pour but de s'emparer du pouvoir et de le conserver, mais plutôt de promouvoir les intérêts des citoyens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en est le meilleur exemple à l'heure actuelle. Et pas seulement parce qu'il a baptisé son parti « serviteur du peuple » (du nom de la série télévisée où il incarnait le rôle principal).

Son engagement envers l'Ukraine et son peuple contraste avec de nombreux exemples récents, où des élites politiques prétendent se comporter en « leaders serviteurs » tout en affichant des comportements en totale contradiction.

Prenez par exemple la décision du gouverneur de la Californie Gavin Newsom d'assister à un dîner de groupe au restaurant chic French Laundry, dans la vallée de Napa, au plus fort de la pandémie de Covid-19, alors qu'il conseillait aux habitants de son État de rester chez eux afin des respecter les mesures sanitaires. Ou encore le premier ministre britannique Boris Johnson qui participe à une fête alors que le pays est sous le coup d'un ordre de rester à la maison.

Ces exemples suggèrent que, même s'ils prétendent le contraire, les dirigeants politiques se considèrent comme faisant partie d'une élite distincte à laquelle les règles qui régissent les citoyens ordinaires ne s'appliquent pas. En effet, leur comportement repose sur la conviction sous-jacente que les électeurs doivent faire ce que les dirigeants disent, et non ce qu'ils font.

Ce n'est pas le cas de Zelensky, qui a suscité l'admiration du monde entier en alignant sa rhétorique sur ses actions pendant l'invasion russe de son pays.

La comparaison entre les paroles de Zelensky et sa conduite ces dernières années montre qu'il est la quintessence du « leader serviteur », même dans les circonstances les plus précaires.

En mai 2019, dans son discours inaugural après avoir été élu président, Zelensky a fait allusion à l'importance pour les titulaires de fonctions politiques d'agir en tant que « leaders serviteurs ». Sous sa direction, il espère faire de l'Ukraine un pays où, selon ses termes :

Tout le monde est égal devant la loi et les règles du jeu sont honnêtes et transparentes et sont les mêmes pour tous. Et pour que cela se produise, les personnes qui veulent servir la nation doivent en prendre acte.