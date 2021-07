Marie-Ange Debon, Keolis : "Les plans de relance européens n'ont pas donné autant d'importance qu'ils auraient dû aux transports de proximité"

Ce qu'il faut retenir:

- "Il y a une mobilité décarbonnée naturelle puisque le transport collectif est beaucoup moins polluant que le transport individuel quelque soit le mode de transport."

- "Dans les nouveaux paradigmes, il y a la coordination entre les transports collectifs et les mobilités douces comme la marche et le vélo. "

- "Les plans de relance européens n'ont pas donné autant d'importance qu'ils auraient dû aux transports de proximité alors qu'ils sont déterminants."

- "Le terme 'gratuité des transports' est ambivalent puisqu'elle est financée par les impôts et non plus par un tarif. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les tarifs à zéro qui font passer les usagers de la voiture aux transports collectifs."