Pascal Boniface  : géopolitique en temps de pandémie sur fond de duel Chine/Etats-Unis

Rapport de forces entre Etats-Unis, Europe et Chine, déclin multilatéraliste, reconfiguration des flux de la mondialisation, bilan contrasté de l'Union européenne, solidarité entre pays riches et pauvres, analyse des régimes politiques, alertes sur les libertés et les démocraties, les souverainetés en question, stratégies russe et surtout chinoise : la pandémie covid-19 révèle, transforme ou exacerbe d'immenses enjeux géopolitiques.

La pandémie, plus précisément sa gestion selon les Etats, la réalité des coopérations inter-Etats, et bien sûr la course à la création et à la production de vaccins. Ces enjeux, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et auteur chez Eyrolles de Géopolitique du covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus, les a détaillé pour La Tribune dans le cadre du Forum Santé Innovation organisé à Lyon, et dessine la planète post-Covid.

