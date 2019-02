Service national universel : pour que chaque citoyen porte le gilet tricolore !

Pilier du programme d'Emmanuel Macron, le Service National Universel (SNU), justement qualifié de « plus grande réforme de société du quinquennat », constituera une opportunité pour promouvoir les valeurs républicaines et mieux les concrétiser au regard des exigences contemporaines.

Pour redonner corps à notre pacte social en s'appuyant sur la jeunesse, le SNU est une action structurante pour que les citoyens « fassent pleinement Nation ». Solidaires, ils seront rassurés dans leur capacité à faire face ensemble aux défis de notre temps. Par ailleurs, chacun d'entre nous a besoin de donner davantage de sens à sa citoyenneté et à son rapport à la République. Et peut-être qu'une de nos responsabilités collectives est d'avoir toujours répondu à un problème par de nouvelles actions publiques, financées par l'impôt, au risque de progressivement déresponsabiliser chacun. Sans doute est-il temps que cette attente de sens se retrouve davantage au travers d'une exigence : celle de l'engagement individuel au service du collectif, au travers d'un contrat équilibré comportant des droits et des devoirs.

Découvrir la force de l'engagement

Le SNU permettra une formation aux premiers secours, une sensibilisation aux problématiques environnementales ou de défense et la réalisation d'un certain nombre de bilans personnels (santé, maîtrise du français, compétences, etc.), mais également et surtout une découverte de la force de l'engagement. Ce mois obligatoire (15 jours en hébergement et 15 jours de mission d'intérêt général) pourra être complété par un engagement volontaire (service civique, pompier volontaire, réserves des armées, etc.) d'au moins trois mois.

Loin d'être un nouveau service militaire dont la forme ne correspond pas aux besoins anticipés de défense de notre pays, le SNU sera un moment de mixité, de cohésion sociale et territoriale autour des valeurs de la République. À plus long terme, cet engagement contribuera à la compréhension du monde actuel et au développement des valeurs de fraternité et d'engagement.

Après plusieurs mois de consultations, le bilan est positif puisqu'une large majorité de jeunes sondés, environ 3 sur 4, est favorable au SNU, un retour encourageant car sa réussite repose en grande partie sur leur adhésion.

Plus que jamais, il faut que nous accompagnions nos jeunes dans la prise en main de leur destin pour bâtir une France plus engagée et plus soudée. Il y a fort à parier qu'au cours de cette expérience où les jeunes citoyens se rencontreront, chacun emportera avec lui son petit bout de mer, de ruralité, de vie citadine dans cette expérience commune qu'ils auront à partager.

Un projet en lien étroit avec les territoires et les collectivités

Notre rôle en tant que parlementaires sera d'être de véritables vigies pour que la recherche de réponses aux attentes citoyennes soient au cœur de ce projet. Nous sommes aussi, sous nos écharpes tricolores, des pères et mères de famille, des professeurs ou éducateurs, responsables associatifs, d'anciens engagés militaires, etc. Autant d'expériences que nous partageons avec nos 67 millions de concitoyens aux parcours différents, mais tout aussi riches, et que nous mettrons au service de ce projet.

Le SNU se construira aussi en lien étroit avec les territoires et les collectivités, qui y trouveront une occasion magnifique de valoriser - de faire connaître parfois - les richesses qu'ils recèlent.

Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la Jeunesse, porte ce SNU qui contribuera à redonner à nos jeunes le sens de nos symboles nationaux, sans rien retrancher à l'esprit d'impertinence qui caractérise parfois la jeunesse et dont nous ne saurions nous passer.

Notre cohésion nationale est actuellement mise à rude épreuve. Mais ces difficultés ne font que renforcer le besoin de lancer ce projet ambitieux, plus que jamais nécessaire pour fortifier notre République par l'apprentissage de l'altérité et de l'engagement.

