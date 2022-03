Seul un mix énergétique diversifié pourra répondre aux enjeux de souveraineté et de décarbonation

Le prochain quinquennat qui va s'ouvrir n'aura jamais été aussi décisif pour le climat, comme a pu le rappeler le rapport du GIEC. De ce fait, les multiples défis énergétiques français (indépendance, décarbonation, accessibilité) ont rarement été autant approfondis par des candidats à une élection présidentielle.

Après la campagne et les promesses viendront les décisions politiques. Et le futur Chef d'Etat devra faire des choix courageux, mais réalistes, pour accroitre notre souveraineté, accélérer la transition énergétique et la rendre accessible à tous les Français.

Soyons clairs : dans le contexte géopolitique et économique dans lequel nous évoluons, le rôle de la filière des biogaz liquides (biopropane et biobutane) sera déterminant. Cette énergie, qui ne souffre pas d'intermittence et couvre tout le territoire non raccordé au réseau de gaz naturel, émet 77% de CO2 en moins* que le fioul. Alors que son approvisionnement ne dépend pas de la Russie, elle peut continuer à œuvrer au service du mix énergétique français de demain.

A l'heure d'un nouveau choix, il faut capitaliser sur les atouts de chaque énergie en exploitant notamment les perspectives offertes par les gaz et biogaz liquides. Ce n'est malheureusement pas le chemin choisi dans le cadre du plan de résilience élaboré́ par le Gouvernement. L'arrêt des aides pour les chaudières gaz en est la parfaite illustration. Cette mesure ignore totalement que les chaudières gaz THPE (très haute performance énergétique) ont un rendement excellent et qu'elles peuvent fonctionner avec du biopropane 100% renouvelable.

Nous condamnons vivement la décision visant à accélérer le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur dans le cadre du « plan résilience » présenté par le premier ministre Jean Castex. Contrairement aux idées reçues, la pompe à chaleur n'est pas vertueuse et performante pour tous et partout. Sa consommation électrique augmente à mesure que les températures diminuent et son bilan carbone dépend de la manière dont est fabriquée l'électricité qui l'alimente. Les gaz liquides sont pour leur part performants, stables et accessibles en tous points du territoire, en particulier dans les zones où les températures hivernales sont les plus froides.

Les progrès réalisés par la filière gaz méritent d'être valorisés et encouragés. Non, le gaz ne se réduit pas à une énergie fossile. Oui, des gaz renouvelables existent et se développent. Il est essentiel de faire preuve de discernement pour offrir à chacun l'énergie la plus adaptée à ses besoins et la plus performante sur les plans économiques et écologiques. Les gaz liquides répondent à cette équation et doivent faire partie de la solution.

Ajoutons que les gaz liquides participent à l'économie circulaire : le propane est notamment issu du raffinage de pétrole. Idem pour le biopropane qui est un produit dérivé des biocarburants. Dans les deux cas, de l'énergie est produite à partir de résidus gazeux issus du raffinage.

Biogaz liquides : une énergie souveraine, durable, abordable pour tous

Au quotidien, les biogaz liquides peuvent à la fois servir une consommation et une mobilité durable, mais aussi garantir la vitalité de nos territoires français. La filière accompagne ainsi 27.000 communes françaises sur 35.000 non raccordées au réseau de gaz naturel, soit 11 millions de français ! Cela permet notamment à des petits commerces ou artisans de poursuivre leurs activités tout au long de l'année, peu importe leur localisation. Et ce, sans aucune dépendance aux importations de gaz russe : 30% de ces gaz sont produits en France (raffinage de pétrole ou d'huiles végétales et déchets industriels), les importations provenant pour leurs parts, principalement d'Algérie et d'Europe de l'Ouest exclusivement par voie maritime.

De plus, nos infrastructures sont dimensionnées pour continuer à livrer nos clients en dépit des turbulences actuelles grâce à la performance de notre chaîne de logistique (centres de stockage et points de livraison). Ainsi, les gaz liquides représentent une énergie fiable pour accélérer les objectifs d'indépendance énergétique et de diversification des sources d'énergie.

Soutenir une filière stratégique pour répondre aux défis de transition

L'industrie française du gaz a été très tôt mobilisée pour réduire son impact et garantir aux Français une énergie de qualité toute l'année. Dès 2018, Primagaz est devenu un pionnier dans la distribution de biopropane en France, 100% d'origine renouvelable, permettant une réduction de 77% des émissions de CO2* par rapport au fioul. Encourager l'essor de ces énergies, c'est limiter notre dépendance énergétique en utilisant les ressources présentes sur le territoire, tout en évitant les risques de rupture en cas de pics de consommation en faisant appel à plusieurs sources d'énergie.

La situation nous impose d'accélérer nos efforts pour proposer des énergies renouvelables à un coût accessible pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Mais l'Etat doit de son côté prendre en compte dans ses échéances réglementaires, le temps requis pour l'innovation, l'industrialisation et assurer aux opérateurs la possibilité de communiquer sur leurs nouvelles offres.

Une aide énergétique pour les Français les plus défavorisés et une politique fiscale adaptée

La précarité énergétique est forte dans les zones rurales. Nous savons aussi que prix demeure un critère de choix primordial pour le consommateur, a fortiori dans le contexte actuel. Pour faire face à la hausse des matières premières qui impacte les coûts de production, nous proposons de majorer le chèque énergie pour les ménages implantés dans les zones les plus rurales.

Il est par ailleurs essentiel d'accorder de la visibilité aux gaz liquides qui répondent aux exigences de la « fin du monde » et de la « fin du mois ». Pourtant, au 1er juillet 2022, lorsque les chaudières au fioul seront interdites en France, il ne sera pas possible de promouvoir le propane - alors même qu'il est plus sobre en émissions carbone - compte tenu des dispositions de la loi Climat et Résilience interdisant la publicité pour les énergies fossiles. Il est encore temps pour souhaiter que le décret d'application de cette loi accorde aux clients un minimum de visibilité sur les gaz et biogaz liquides et leurs atouts.

Cette mesure doit aller de pair avec le développement du marché du biopropane, une énergie 100% renouvelable qui doit pouvoir compter sur une fiscalité reconnaissant sa valeur écologique. Cela permettra d'inciter à la reconversion des raffineries. Cela contribuera également à amener les clients habitant dans des zones non desservies par le réseau de gaz naturel à se porter sur un biopropane plus propre et respectueux de la qualité́ de l'air que le fioul, le charbon ou même le bois.

La transformation de la filière nécessite d'être appuyée par les pouvoirs publics. Nous attendons du courage politique et un soutien au développement des gaz renouvelables. Face à l'urgence de la situation, et pour favoriser une décarbonation effective, nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur des idéologies en matière de transition énergétique. Elle ne se réalisera que par la réduction des consommations, l'augmentation du recours aux énergies renouvelables et la diversification des sources énergétiques. La prise de conscience est là, les envies aussi. Passons à l'action ensemble avant qu'il ne soit trop tard !

(*) Base Carbone Ademe, version 20.0 (données France Continentale) : sur l'ensemble du cycle de vie du biopropane (mix annuel).