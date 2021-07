Transmission d'entreprise... les salariés ont un rôle à jouer  !

La crise que nous traversons, depuis plus d'un an, a poussé bon nombre de sociétés et leurs dirigeants dans leurs retranchements. Certains pensaient pouvoir tenir encore quelques années avant de céder leur entreprise et partir en retraite. Ils ont finalement dû anticiper leurs plans, face aux difficultés financières et à la remise en cause, profonde, des méthodes de travail ou du modèle économique de leur entreprise. Ainsi, les sociétés qui auraient pu se maintenir, avec une transformation progressive, se voient confrontées à un bouleversement brutal.

Repenser son modèle

Les crises sont aussi synonymes d'opportunités... Certains dirigeants ont ainsi su transformer leur entreprise et repenser leur modèle. Ils ont réussi en moins d'un an, ce qu'ils auraient mis plusieurs années à réaliser ! Cette remise en cause globale n'est possible qu'en se posant les bonnes questions : mon modèle économique est-il toujours performant et viable ? Quels changements structurels et organisationnels mettre en place pour s'adapter aux enjeux de demain et rendre l'entreprise plus résiliente et solide ?

Or, pour réussir cette transition, il est nécessaire, voire indispensable, d'intégrer l'engagement des salariés. Premiers frappés par la crise et ses impacts, ils ont, pour la plupart, réussi à s'adapter. Représentant la richesse de l'entreprise, les collaborateurs engagés se sentent davantage connectés, allant même jusqu'à considérer le succès de l'entreprise comme une réussite personnelle !

L'épargne salariale : une année record !

Les dirigeants ont compris cette nécessité de récompenser leurs salariés : l'année 2020 aura été une année record pour la collecte en épargne salariale. Primes d'intéressement, de participation et abondements, ont été de multiples occasions de réconcilier les intérêts des salariés avec ceux de l'entreprise !

Selon les statistiques de l'AFG, 16 milliards d'euros ont été versés sur les différents dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite collectif par les salariés en France en 2020, soit 470 millions d'euros de plus qu'en 2019. L'épargne retraite en entreprise a particulièrement bien performé l'an passé, bien aidée par les nouvelles dispositions instaurées par la loi Pacte. Le nouveau plan d'épargne retraite (PER) collectif a déjà attiré 1,15 million de salariés, qui y ont placé près de 8 milliards d'euros.

L'épargne salariale, vecteur de fidélisation et de motivation, constitue aussi un moyen efficace d'associer les salariés à la performance de l'entreprise sans en impacter trop fortement le budget. Elle permet également d'encourager la transformation et l'amélioration du modèle économique, puisque les primes d'intéressement peuvent être liées à des indicateurs de performance choisis par l'entreprise. Enfin, ce dispositif de rémunération différée bénéficie d'avantages sociaux et fiscaux non négligeables.

L'opportunité unique de transmettre l'entreprise aux salariés

De fait, l'épargne salariale est aussi un moyen de préparer plus directement la transmission de l'entreprise, puisque les dirigeants peuvent mettre en place des dispositifs permettant, à terme, à certains de leurs cadres de monter au capital, pour reprendre, s'ils le souhaitent, la société. La crise sanitaire restera une période marquée par de forts bouleversements, qui auront fait naître des opportunités et de nouvelles façons de penser l'entreprise. Aux dirigeants, maintenant, de faire les bons choix !