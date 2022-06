Fisher Investments Europe : 3 conseils pour planifier ses investissements en fonction de plusieurs objectifs

Fisher Investments Europe a défini trois étapes afin de vous aider à planifier vos investissements en fonction de vos différents objectifs financiers. La réalisation de ces objectifs à terme dépendra en grande partie de la réflexion et des décisions stratégiques que vous mettrez en œuvre aujourd'hui.

1. Hiérarchisez vos objectifs et fixez-vous des échéances

La première étape consiste à établir une liste de vos objectifs financiers et à évaluer le montant dont vous devrez disposer pour chacun d'eux. Une liste courte peut vous aider à rester concentré sur vos priorités. Hiérarchisez vos objectifs en fonction de leur importance, pour vous et votre famille. Dans chaque cas, posez-vous la question de savoir s'il s'agit d'une nécessité ou d'un souhait. Le plus souvent, la nécessité doit primer. Il est possible que vous vouliez prendre des vacances, mais que vous deviez épargner pour votre retraite, auquel cas cette considération prévaudra certainement.

L'autre facteur important pour hiérarchiser vos objectifs financiers est le temps dont vous disposez. Fisher Investments Europe vous recommande de répartir vos objectifs d'investissement dans l'une des trois catégories suivantes : court, moyen et long terme. C'est là un point important, car l'échéance fixée pour chacun de vos objectifs influera sur votre stratégie d'investissement. Quelques exemples :

Catégorie à court terme : Argent que vous utiliserez dans les trois prochaines années, pour réaliser des objectifs tels que refaire votre cuisine, financer un grand mariage ou vous offrir des vacances de rêve.

Catégorie à moyen terme : Argent dont vous aurez besoin dans quatre à sept ans. Les objectifs poursuivis ici peuvent inclure la constitution d'un apport en vue d'un achat immobilier ou le financement d'une activité en démarrage.

Catégorie à long terme : Argent dont vous aurez besoin dans un délai de huit ans ou plus. Cette catégorie peut inclure des objectifs financiers plus importants, tels que financer votre retraite.

CONSEIL - Faites appel à un professionnel de la finance. Il peut s'avérer difficile d'évaluer les fonds nécessaires pour atteindre vos objectifs, notamment pour les plus importants et les plus éloignés dans le temps. Un professionnel de la finance peut vous aider à définir vos objectifs et la manière de les hiérarchiser. À mesure que vous avancerez en âge, il vous apportera des conseils et des points de vue objectifs afin de vous aider à rester sur la bonne voie.

2. Définissez la bonne combinaison d'investissements pour chaque objectif

Une fois que vous avez réparti vos objectifs dans différentes catégories en fonction des échéances fixées, il peut s'avérer pertinent de construire différents portefeuilles d'investissement pour les atteindre. Vous pourrez ainsi définir l'allocation d'actifs - c'est-à-dire la combinaison d'actions, d'obligations, de liquidités ou d'autres placements - appropriée à chaque horizon financier.

Ce faisant, vous optimiserez vos chances d'atteindre vos objectifs, tout en vous exposant à des risques adéquats. En règle générale, plus votre horizon est long, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Voici quelques exemples d'allocation d'actifs pour différents horizons :

Catégorie à court terme (3 prochaines années) : Sur un laps de temps aussi bref, la préservation de votre capital sera une préoccupation majeure, ce qui implique souvent de s'exposer à une volatilité limitée à court terme. Il convient ici d'opter pour des placements plus stables, tels que des liquidités, des fonds monétaires ou des certificats de dépôt. Dans la mesure où cette allocation d'actifs sera peu rémunératrice, la croissance découlera principalement de versements réguliers.

Catégorie à moyen terme (4 à 7 ans) : Sur cet horizon plus long, le portefeuille peut cibler à la fois la croissance et la préservation du capital. Pour Fisher Investments Europe, cela implique un investissement en actions et en obligations. La composante actions apportera la croissance, tandis que la poche obligataire contribuera à réduire la volatilité à court terme.

Catégorie à long terme (8 ans ou plus) : Pour ces objectifs à long terme, la croissance sera primordiale. Fisher Investments Europe vous recommande d'investir ce portefeuille presque intégralement en actions. La volatilité à court terme ne sera qu'un prix modique à payer au regard de la croissance à long terme que peuvent procurer les actions.

CONSEIL - Automatisez vos investissements. Il peut s'avérer contraignant d'effectuer régulièrement des versements sur des comptes d'épargne ou de titres. Si votre banque le permet, pourquoi ne pas automatiser le processus ? Cela peut simplifier les choses, et éviter que vous ne dépensiez accidentellement l'argent dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs financiers.

3. Effectuez des contrôles réguliers

S'il n'est pas nécessaire de garder constamment un œil sur vos comptes, il est important de contrôler vos investissements au moins une fois par an afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Votre stratégie d'investissement ne changera probablement pas, mais vous pourrez avoir besoin de rééquilibrer ponctuellement vos portefeuilles afin de vous assurer que vos investissements restent conformes à vos objectifs. Au fil des années, à mesure que l'échéance de vos objectifs à moyen et long terme approchera, vous serez aussi probablement amené à ajuster votre allocation d'actifs en fonction d'un horizon plus court.

Une fois que vous aurez atteint certains de vos objectifs financiers, d'autres apparaîtront, ou évolueront, et vous devrez également adapter vos investissements afin de tenir compte de ces nouveaux objectifs et de ces nouvelles priorités. Chaque nouveau cap dans votre vie impliquera de réexaminer votre stratégie d'investissement afin de la modifier si nécessaire.

CONSEIL - Ne sous-estimez pas vos besoins une fois à la retraite. Ne pensez pas que vous pourrez vous contenter d'investissements à faible risque, peu rémunérateurs, à mesure que vous approcherez de l'âge de la retraite. De nombreuses personnes vivent pendant 20 ou 30 ans, voire plus, une fois retraitées. Dès lors, couvrir vos dépenses tout au long de votre retraite peut constituer un objectif à long terme, qui peut nécessiter d'importants investissements en actions afin de compenser l'inflation et d'être sûr de ne pas vous trouver à court d'argent.

S'il est nécessaire d'investir de manière ciblée pour atteindre vos objectifs, cela ne vous empêche pas pour autant de poursuivre plusieurs objectifs. En hiérarchisant vos objectifs financiers, en sélectionnant la combinaison d'investissements adaptée à chacun et en contrôlant régulièrement vos placements, vous pouvez accroître vos chances d'atteindre vos différents objectifs à terme.

Fisher Investments Europe est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France (« Fisher Investments Europe »). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage L-1246 Luxembourg.

