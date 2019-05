EMC2 et Images & Réseaux veulent un Ouest en pointe sur le "Digital Manufacturing"

L'innovation numérique concerne aussi le secteur de la production industrielle. Avec l'objectif de faire du Grand Ouest un pôle d'innovation international sur le « Digital Manufacturing », ou numérisation des processus de fabrication, les pôles de compétitivité nantais et breton, EMC2 et Images & Réseaux, ont conclu un partenariat de mutualisation des moyens. En jouant la synergie, les deux entités souhaitent faire émerger des projets collaboratifs et une offre commune s'appuyant sur leur expertise respective : l'innovation numérique pour Images & Réseaux, les technologies avancées de production pour EMC2.

Défendue par Vincent Marcatté, président d'Images & Réseaux, et Jean-Michel Renaudeau, président d'EMC2, cette mise en commun des réseaux et des ressources mettra aussi à contribution les Instituts de recherche technologique (IRT) des deux régions, avec lesquels des coopérations seront développées. À terme, la démarche intégrera la Normandie, puisqu'à horizon 2020, Images & Réseaux fusionnera avec le pôle de compétitivité normand TES (Transactions Electroniques Sécurisées).

« Grâce à ce partenariat, EMC2 et Images & Réseaux se donnent les moyens de répondre aux enjeux posés par la nouvelle politique Phase IV des Pôles de compétitivité en matière de taille critique et d'optimisation des ressources. L'accord jette par ailleurs les bases d'un DIH (Digital Innovation Hub) régional, rejoignant en cela les objectifs assignés par la Commission européenne, l'État et les Régions », font valoir les deux partenaires.

380 projets de R&D financés

Les actions communes seront en priorité déployées dans les secteurs innovants, tels que les biens d'équipements industriels, l'aéronautique, le transport terrestre et les industries de la mer (naval, nautisme, EMR [énergies marines renouvelables, ndlr] et Oil & Gas [pétrole et gaz]). Images & Réseaux, qui a déjà accompagné les groupes, PME, ETI ou startups et les laboratoires de recherche dans 380 projets de R&D financés à hauteur de 1 milliard d'euros, apportera son expertise en matière de réseaux de communication fixes et mobiles (5G, fibre optique), de nouveaux formats d'image (RA/RV/RM, holographie), d'IoT, de cybersécurité et d'IA.

EMC2 contribuera dans les domaines permettant à l'industrie de relever les défis de la transition énergétique et écologique : performance industrielle, industrie durable, industrie numérique, robotique, matériaux...