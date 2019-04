Services publics numériques : un "datathon" pour lancer Ti Kub

La Région Bretagne poursuit la transformation numérique de son administration pour mieux renouveler sa relation aux usagers. Après avoir ouvert l'accès à ses données publiques (data.bretagne.bzh), le Conseil régional a inauguré le 1er avril un incubateur de services publics numériques. Ti Kub vise à imaginer de nouveaux services publics régionaux, via des applications mobiles ou des briques de services publics.

Adossé au laboratoire d'innovation publique Ti Lab créé en 2017, cet espace de travail collaboratif accueillera les idées et les projets des agents des services publics, mais aussi des administrés ou d'experts extérieurs, issus d'autres collectivités ou d'entreprises du numérique.

"Datathon" : les inscriptions ouvertes jusqu'au 15 mai

Pour lancer Ti Kub, la Région organisera les 13 et 14 juin prochains, un « Datathon » ou marathon des données : plusieurs équipes de trois à huit personnes plancheront sur des projets de produits ou services numériques dont ils ont eu l'idée et qui seraient utiles à la gestion et à l'application des politiques publiques régionales, selon quatre cas d'usages prédéfinis. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mai (atelier.bretagne.bzh).

Le premier des trois projets lauréats (primes de 2.000 à 5.000 euros) sera développé au sein du Ti Kub. Plus globalement, la sélection des futurs projets incubés, s'effectuera en fonction de l'ampleur du problème visé, de la pertinence de la solution proposée, des coûts et des compétences à mobiliser.

Chaque équipe devra réunir un chef de produit disposant de la compétence métier, un développeur et un designer UX-UI (User eXperience / User Interface). Après expérimentation, les solutions retenues seront généralisées aux usagers.