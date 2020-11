Confinement : même Bonduelle a été impacté

Le groupe nordiste, siégeant à Renescure dans le Nord, avait annoncé dès le mois de mai qu'il ne tiendrait pas ses objectifs. Le bénéfice net du groupe agroalimentaire nordiste a baissé de près de 25 %, soit une perte de 7 à 10 millions d'euros. Et la perte est évidemment à imputer directement à la crise de la Covid-19. D'abord parce que le protocole sanitaire a entraîné des coûts supplémentaires. On pense d'abord à l'achat de masques et de gel hydro-alcoolique en quantité mais c'est toute...