À Tours, Vlad fait marcher les handicapés

700 heures de développement, une dizaine d'ingénieurs mobilisés pendant un an : Vlad a mis les bouchées doubles entre 2017 et 2018 pour concevoir les batteries équipant l'exosquelette de la startup parisienne Wandercraft. Avec un premier résultat concret pour le prestataire, qui a réalisé 15 millions d'euros de CA en 2018 et emploie 60 salariés à Tours.

Grâce à ses batteries, le prototype de cette nouvelle machine à marcher, proche d'un robot de science-fiction, s'est mu avec succès devant Emmanuel Macron en visite sur Vivatech en mai dernier. Redonner leur autonomie aux personnes handicapées paraplégiques et tétraplégiques, condamnées à utiliser un fauteuil roulant, devient donc réalité. Chacun des exosquelettes recevra deux batteries ultra-sophistiquées fabriquées par Vlad, qui s'est vu confier une première commande de 400 produits.

Avec le soutien de la BPI et du propriétaire de Free, Xavier Niel, Wandercraft prévoit la production de 200 robots en 2019.